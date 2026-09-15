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Как в Воронеже устраняют последствия осадков

Как в Воронеже устраняют последствия осадков

Коммунальные службы в эти дни работают в усиленном режиме из‑за осадков: главная задача — не допустить подтоплений и обеспечить отвод воды с улиц.

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