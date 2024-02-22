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В Казани ограничат движение на время проведения матчей «Ак Барса»

В Казани ограничат движение на время проведения матчей «Ак Барса»

Движение и парковка на участке ул. Коротченко от безымянного проезда по ул. Ташаяк в Казани будут ограничены 24 и 26 февраля в связи с подготовкой и проведением домашних матчей хоккейного клуба «Ак Барс».

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