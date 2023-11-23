«Передал своих соотечественников»: Шлеменко про воюющего за ВСУ тренера по кикбоксингу

Бывший руководитель национальной команды Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов, подозреваемый в госизмене из-за участия в специальной военной операции на стороне ВСУ, является изменником своего народа, заявил NEWS.
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