Президент Республики Сербской рассказал о целях участия в саммите БРИКС

Поиск новых возможностей для сотрудничества, роста и развития, такие цели для своей поездки на саммит БРИКС в Казани озвучил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, 18 октября сообщил телеканал РТРС.
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