Финансист Гамзаев посоветовал хранить сбережения в рублях и валюте

Основную часть финансовой подушки при рублевых расходах стоит хранить в рублях, а валюту покупать постепенно и оставлять под конкретные будущие траты, рассказал директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев, сообщает газета «Известия» .