Финансист Гамзаев посоветовал хранить сбережения в рублях и валюте

Основную часть финансовой подушки при рублевых расходах стоит хранить в рублях, а валюту покупать постепенно и оставлять под конкретные будущие траты, рассказал директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев, сообщает газета «Известия» .
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