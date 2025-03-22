Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью главы администрации Приморского района Алексея Никонорова

Он скончался на 52-м году жизни Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной главы администрации Приморского района Алексея Владимировича Никонорова, ушедшего из жизни после тяжелой болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии