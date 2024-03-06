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В России вернут налог на бездетность

В России вернут налог на бездетность

Дмитрий Деулин, декан факультета экстремальной психологии МГППУ, предложил восстановить налог на бездетность в России с целью противодействия “субкультуре чайлдфри” и стимулирования увеличения рождаемости.

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