В России вернут налог на бездетность

Дмитрий Деулин, декан факультета экстремальной психологии МГППУ, предложил восстановить налог на бездетность в России с целью противодействия “субкультуре чайлдфри” и стимулирования увеличения рождаемости.
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