Стоимость аренды квартиры может вырасти уже этой осенью

Российский рынок арендного жилья может столкнуться с существенным ростом цен уже этой осенью. Одной из основных причин называют отмену программы льготной ипотеки, что может привести к снижению доступности покупки жилья и, как следствие, повышению спроса на аренду.
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