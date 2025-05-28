Более 80% случаев меланомы кожи связаны с УФ-излучением

Более 80% случаев меланомы кожи обусловлены воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения, говорится в новом отчёте Международного агентства по изучению рака (CIRC), опубликованном в International Journal of Cancer.
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