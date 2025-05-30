Небензя: Украина либо продолжит переговоры, либо потерпит поражение

Русский дипломат заявил о готовности Москвы к серьёзному диалогу.Постпред России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Украина стоит перед выбором между мирным урегулированием путем переговоров и военным поражением.
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