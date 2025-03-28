Армянский парламент хочет в ЕС и "Танцора диско" Митхуна Чакраборти

БлокнотРУ Армения определилась с выбором, но пока еще ломает голову со стульями. Республика окончательна выбрала европейский путь развития со вступлением в ЕС.
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