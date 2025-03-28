Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр яросв
    Да, зачем им русский язык, нужно чтоб он отработал и уехал домой и не вез сюда свою семью и родственников.В России ожидаетс...
  • Сергей Вотинцев
    Есть ведь на государевой службе люди, которые давно могли бы поднять данный вопрос, почему то молчат. Может с таких н...Макаревича* и Вай...
  • Sergey Ivanov
    А ради чего тысячи крыс вдруг собираются в стаю- и толпой кидаются в море? И тысячами гибнут...«Они продолжают в...

Армянский парламент хочет в ЕС и "Танцора диско" Митхуна Чакраборти

Армянский парламент хочет в ЕС и "Танцора диско" Митхуна Чакраборти

БлокнотРУ Армения определилась с выбором, но пока еще ломает голову со стульями. Республика окончательна выбрала европейский путь развития со вступлением в ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Губу раскатали!
Ответить
7 час.
Eduard
Украина уже шла в ЕС,это афера о которой я до Майдана писал!
Ответить
7 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Европа армян кормить не будет! В советские времена Армения потребляла в 3,1 раза больше чем производила.
Ответить
6 час.
наверх