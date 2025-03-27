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Закон, порядок, государство

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Житель Йошкар-Олы уличён полицией Кабардино-Балкарии в участии в обмане бабушки на 3,5 млн рублей

В Кабардино-Балкарии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 Управления МВД России «Нальчик» пресекли незаконную деятельность 25-летнего жителя Йошкар-Олы, подозреваемого в причастности к мошенничеству в отношении пенсионерки.

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