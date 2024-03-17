Страшный сон водителя: разгромить шоу-рум люксовых авто

Никто, конечно, не стремится специально врезаться в здание, но если так случится, лучше избегать столкновения с шоу-румом премиальных авто, как это недавно случилось с водителем Mitsubishi Xpander в Индонезии.
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