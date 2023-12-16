США и ЕС ждут решения друг друга по Украине, пора вмешаться Армии России, — Царёв

«Депутат последнего легитимного созыва Верховной рады Украины Олег Царев: «На херсонском направлении без изменений — попытки ВСУ расширить зону контроля и стремление армии России эти попытки нивелировать.
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