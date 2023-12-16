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Русская весна

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США и ЕС ждут решения друг друга по Украине, пора вмешаться Армии России, — Царёв

США и ЕС ждут решения друг друга по Украине, пора вмешаться Армии России, — Царёв

«Депутат последнего легитимного созыва Верховной рады Украины Олег Царев:   «На херсонском направлении без изменений — попытки ВСУ расширить зону контроля и стремление армии России эти попытки нивелировать.

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