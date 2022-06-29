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Батрынча раскритиковал идею слияния университетов Республики Молдова

Батрынча раскритиковал идею слияния университетов Республики Молдова

Депутат БКС Влад Батрынча критикует объявленный Министерством образования «процесс модернизации университетов и исследовательской системы в Республике Молдова» посредством которого предполагается объединить несколько высших учебных заведений.

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