Батрынча раскритиковал идею слияния университетов Республики Молдова

Депутат БКС Влад Батрынча критикует объявленный Министерством образования «процесс модернизации университетов и исследовательской системы в Республике Молдова» посредством которого предполагается объединить несколько высших учебных заведений.
Депутат БКС Влад Батрынча критикует объявленный Министерством образования «процесс модернизации университетов и исследовательской системы в Республике Молдова» посредством которого предполагается объединить несколько высших учебных заведений.
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