Создатель Google Brain Эндрю Ын выпустил ИИ-агента с открытым исходным кодом

Приложение построено на четырехуровневой архитектуре: нативная оболочка на Tauri размещает интерфейс React, локальный сервер на Python и FastAPI управляет логикой агента, уровень инструментов обеспечивает доступ к файлам, Git, терминалу и внешним сервисам, а маршрутизатор моделей позволяет подключать различные ИИ-модели через единый интерфейс.