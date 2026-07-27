Хайтек+
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хайтек+

24 подписчика

Создатель Google Brain Эндрю Ын выпустил ИИ-агента с открытым исходным кодом

Создатель Google Brain Эндрю Ын выпустил ИИ-агента с открытым исходным кодом

Приложение построено на четырехуровневой архитектуре: нативная оболочка на Tauri размещает интерфейс React, локальный сервер на Python и FastAPI управляет логикой агента, уровень инструментов обеспечивает доступ к файлам, Git, терминалу и внешним сервисам, а маршрутизатор моделей позволяет подключать различные ИИ-модели через единый интерфейс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии