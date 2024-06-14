Небензя: Запад всеми силами пытается затащить на саммит страны глобального Юга

Хотя под так называемую конференцию по Украине в Швейцарии (пройдет 15 и 16 июня в Бюргенштоке) подводится якобы конструктивная повестка дня, главной целью этого саммита на самом деле является предъявление России ультиматума в виде «мирного плана» Владимира Зеленского.