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Небензя: Запад всеми силами пытается затащить на саммит страны глобального Юга

Небензя: Запад всеми силами пытается затащить на саммит страны глобального Юга

Хотя под так называемую конференцию по Украине в Швейцарии (пройдет 15 и 16 июня в Бюргенштоке) подводится якобы конструктивная повестка дня, главной целью этого саммита на самом деле является предъявление России ультиматума в виде «мирного плана» Владимира Зеленского.

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