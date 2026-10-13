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Никита Мазепин станет соперником Макса Ферстаппена и Валентино Росси в гонках GT

Spezial Tourenwagen TrophyБывший гонщик Формулы 1 Никита Мазепин, который в 2026 году впервые за несколько лет вернулся к полноценным соревнованиям на международной арене и выиграл первую гонку и в составе команды Team Motopark выиграл гонки серии Spezial Tourenwagen Trophy в Спа, станет участником финального этапа GT World Challenge в Портимане.

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