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Клэй вернулся в Сан-Франциско. Чтобы сгореть во вспышке гениальности Стефа Карри

Из теплого приема в честь Клэя Томпсона родился лучший матч нового сезона – обе команды не просто сражались в рамках внутрисезонного турнира, но пытались убедить друг друга в том, что выбрали правильный путь.

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