В Архангельской области готовятся к весеннему паводку

Уже сейчас в муниципалитетах региона вводят ограничения на выход и выезд на лед.Согласно информации Северного УГМС, толщина льда на реках Поморья составляет от 35 до 77 сантиметров, что является средним многолетним значением и ниже.
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