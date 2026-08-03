«Ненависть к русским и желания сожрать друг друга»: в России увидели грозное предостережение в миграционном кризисе в Испании

ЗЖ Зоя Жук Испанское законодательство провоцирует мигрантов на захват чужой собственности. Там по закону, если они вселились в пустующую квартиру, то выселить их не имеют права. Ну и чего бы им туда не ломиться? Так что и нашим законодателям есть о чем подумать, когда они всякие льготы раздают и разрешение на оружие мигрантам.

НП Наталья Павлова Чем обернётся бесконтрольный завоз мигрантов, можно было предположить не сегодня и даже не вчера, а ещё лет 15-20 назад, когда нам показывали репортажи из Европы об изнасилованиях женщин и несовершеннолетних, о наездах автомобилей на толпу, о мужчине, с топором бросающегося на людей и т. д... Разве мало было было таких случаев? А ещё можно было рассмотреть опыт других стран, в которых мигранты работают и живут в замкнутом пространстве, а отработав срок уезжают домой, и где любое преступление мигрантов жёстко карается.