В России увидели грозное предостережение в миграционном кризисе в Испании Коллаж "Блокнота" Каких-то пять лет назад всех те, кто призывал к ужесточению миграционных законов политики в РФ, чуть ли не экстремистами называли, напомнил Андрей Медведев.
«Ненависть к русским и желания сожрать друг друга»: в России увидели грозное предостережение в миграционном кризисе в Испании
Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Испанское законодательство провоцирует мигрантов на захват чужой собственности. Там по закону, если они вселились в пустующую квартиру, то выселить их не имеют права. Ну и чего бы им туда не ломиться? Так что и нашим законодателям есть о чем подумать, когда они всякие льготы раздают и разрешение на оружие мигрантам.
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1 м.
НП
Наталья Павлова
Чем обернётся бесконтрольный завоз мигрантов, можно было предположить не сегодня и даже не вчера, а ещё лет 15-20 назад, когда нам показывали репортажи из Европы об изнасилованиях женщин и несовершеннолетних, о наездах автомобилей на толпу, о мужчине, с топором бросающегося на людей и т. д... Разве мало было было таких случаев? А ещё можно было рассмотреть опыт других стран, в которых мигранты работают и живут в замкнутом пространстве, а отработав срок уезжают домой, и где любое преступление мигрантов жёстко карается.
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1 м.
оа
олег архипов
С такой миграционной политикой нас ожидает то же самое Если все московские таджики узбеки и киргизы взбунтуются,то тоже мало не покажется! Они у нас на каждом углу! А случись в России что-либо подобное, кто придет на помощь? Никто! За Крокус Рахмон не извинился. Таиландский премьер извинился за убийство двух граждан России, а таджикский за убийство 152 человек - нет. Симптоматично Однако "стратегический партнер"! Наша толерантность очень напоминает пофигизм. Даже не пофигизм а раздолбайство! Вместо введения визового режима оргнабора запрета привозить семьи (уж коль скоро по словам Хуснуллина без мигрантов - никак) - мы продолжаем ввозить их в промышленных масштабах раздавать Российские паспорта и гражданство ! Если не одумаемся, нас ожидает аналогичный сценарий....Хиджабы, никабы, намазы даже в метро, хамство в транспорте, отказ оплачивать проезд в общественном транспорте шариатские патрули уже есть Начинают устанавливать свои порядки в дошкольных школьных и медицинских учреждениях!
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5 д.
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