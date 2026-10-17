Второй за день нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе в субботу. Судно пыталось пройти по маршруту, не согласованному с Ираном, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РФ ударили по ...
- Ракетный удар по ...
- Раскрыта схема не...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым