В Барнауле приставы взыскали 7,4 млн компенсации детям, пострадавшим на батуте

Исполнительное производство в отношении хозяйки аттракциона закрыто Приставы закончили исполнительное производство о взыскании средств морального вреда с хозяйки батута, на котором две девочки получили травмы.
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