В МИД РФ указали на недостатки доклада ООН про пытки на Украине

Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором сообщается о пытках украинскими боевиками российских военнопленных, не является серьезным исследованием, не предоставляет полные материалы и не отображает всю картину нарушения прав человека на Украине.