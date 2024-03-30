В МИД РФ указали на недостатки доклада ООН про пытки на Украине

Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором сообщается о пытках украинскими боевиками российских военнопленных, не является серьезным исследованием, не предоставляет полные материалы и не отображает всю картину нарушения прав человека на Украине.
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