Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Сразу не засунули Ф-1 в анус без чеки, уже пусть радуется, хотя хоть на него и распространяется статус военнопленного...Избивавший людей ...
  • евгений черкашин
    Пока провала укробандитом не заметно.NI: провал атаки ...
  • Юрий анин
    Избивавший людей ...

Организаторы шоу в Рязани: машина каскадеров специально вылетела за ограждение

Организаторы шоу в Рязани: машина каскадеров специально вылетела за ограждение

Житель Рязани Александр в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что во время шоу каскадеров "Русский форсаж" одна из машин вылетела за ограждение и оказалась рядом со зрителями, а также не соблюдалась техника безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх