Организаторы шоу в Рязани: машина каскадеров специально вылетела за ограждение

Житель Рязани Александр в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что во время шоу каскадеров "Русский форсаж" одна из машин вылетела за ограждение и оказалась рядом со зрителями, а также не соблюдалась техника безопасности.
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