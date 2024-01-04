Лавров заявил, что отказываться от английского языка россиянам глупо

Отказываться от изучения английского языка в России глупо. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы с девочкой Анастасией из Луганска в рамках всероссийской акции «Елка желаний».
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