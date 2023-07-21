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«МЮ» купил Онана и назначил Бруну капитаном, в зоне СВО погиб экс-футболист, миллион Fan ID, Песков заступился за Исинбаеву, «Интер» отшил Лукаку и другие новости

«МЮ» купил Онана и назначил Бруну капитаном, в зоне СВО погиб экс-футболист, миллион Fan ID, Песков заступился за Исинбаеву, «Интер» отшил Лукаку и другие новости

1. Хороший день для фанатов «МЮ». Во-первых, клуб наконец объявил о трансфере Андре Онана. Во-вторых, Бруну Фернандеш официально сменил Харри Магуайра в роли капитана «Юнайтед».

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Комментарии
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КузнецовВВ
не знаю. может ты и не кочегар, но рассуждаешь точно по кочегарски. чего там спортсмен то делает, побегал попрыгал, получил медаль. это ж не работа, а развлечение. вот работяга у ( станка, печи, и пр. ) пашет.
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КузнецовВВ
Словенец Матей Мохорич стал победителем 19 этапа Тур де Франс. Он вырезал финиш у победителя предыдущего этапа датчанина Каспера Асгрена, третьим финишировал австралиец Бен Коннор который проиграл первой паре 4 секунды. Лидеры гонки в общем зачете хорошо прокатились, добравшись до финиша все вместе с отставанием в 13 минут от победителя.
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