В Смоленске состязались мамы-футболистки

Необычный турнир состоялся в день космонавтики. На звездном поле манежа №1 сошлись самые отважные команды из Смоленска (две команды), Москвы (Химки, Серпухов), Вологды, Ярцево, Сафоново, Холм-Жирковского района.
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