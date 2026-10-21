В октябре 2026 года как минимум три российских банка повысили ставки по рыночной ипотеке. Это часть более широкого сдвига на ипотечном рынке: льготы уходят в тень, получить выгодную ипотеку все сложнее, и покупатели ищут новые пути, но повышение ставок напрямую делает такие кредиты менее доступными для заемщиков с «рыночными» доходами.