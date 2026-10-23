© Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOMМногие в середине осени начинают сталкиваться с так называемым эффектом «пустой головы» — люди начинают забывать важные мелочи, сконцентрироваться на работе становится сложнее.
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