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Пентагон: США не видели ответных шагов хуситов после ударов по объектам в Йемене

Пентагон: США не видели ответных шагов хуситов после ударов по объектам в Йемене

Ответных шагов со стороны военизированной группировки «Ансар Аллах», известной так же как хуситы, в результате ударов по принадлежащих им объектам на территории Йемена со стороны Соединенных Штатов Америки и Великобритании на данный момент не последовало.

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