Боливия заинтересована увеличить экспорт лития в РФ

Латиноамериканская страна хочет нарастить экспорт карбоната лития в РФ, сказал «Известиям» директор департамента планирования министерства углеводородов и энергетики Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес.
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