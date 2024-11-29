Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Сергей Медведев
    Научная мысль никогда не стояла,и не будет стоять на месте.Люди добились многого,но умнее,увы,не стали.Год назад Россия ...
  • Светлана Зуева
    Русские всегда отличались умом,и ,если бы наши умы не унзжали в свое время в америку,хрен бы они достигли того,чем се...Год назад Россия ...
  • Ирина
    Браво 👏👏👏Год назад Россия ...

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