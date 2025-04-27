В центральной России не исключено нашествие крайне неприятных существ

Очень большое количество комаров может одновременно проснуться в Центральной России, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадима Марьинского.
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