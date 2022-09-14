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6 рецептов драников, которые съешь вместе с ложкой

6 рецептов драников, которые съешь вместе с ложкой

На самом деле приготовить эти хрустящие оладьи проще простого. Можно бесконечно экспериментировать с мелко и крупно натертым картофелем, чтобы получить мягкую серединку и хрустящий верх, а еще можно добавлять морковь, тыкву, кабачки и даже сыр.

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