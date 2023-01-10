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Некоторых игроков «Челси» не устраивают методы Поттера (Daily Mail)

Не всех игроков «Чесли» устраивают методы Грэма Поттера, но руководство верит в тренера. Как пишет Daily Mail, внутри клуба возникло ощущение, что некоторых игроков команды не вполне устраивают методы Поттера.

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