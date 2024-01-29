Ученые выявили характерные черты лиц богатых и бедных людей

Исследование, проведенное учеными из Университета Глазго, показало, что удлиненные и дружелюбные лица с улыбкой ассоциируются с богатством и состоятельностью, а бедняков чаще представляют угрюмыми, с бледной кожей, опущенными уголками рта, рассказала британская Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии