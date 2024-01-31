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Армения стала полноправным членом Международного уголовного суда

Армения стала полноправным членом Международного уголовного суда

Армения с четверга, 1 февраля, официально стала членом Международного уголовного суда (МУС).Страна стала 124-м государством-участником, присоединившимся к Римскому статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы.

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