В Орловской области ищут тёмно-русую жеВ Орловской области ищут тёмно-русую женщину в белой ветровкенщину в белой ветровке

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку на ещё одну пропавшую орловчанку. На этот раз ничего не известно о местонахождении 55-летней Натальи Вячеславовны Богданчиковой (Сальниковой), проживающей в посёлке Зареченском Орловского муниципального округа.
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