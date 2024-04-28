В Орловской области ищут тёмно-русую жеВ Орловской области ищут тёмно-русую женщину в белой ветровкенщину в белой ветровке

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку на ещё одну пропавшую орловчанку. На этот раз ничего не известно о местонахождении 55-летней Натальи Вячеславовны Богданчиковой (Сальниковой), проживающей в посёлке Зареченском Орловского муниципального округа.