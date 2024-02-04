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Закон и Порядок

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Зачем Байдену мигранты, радужное поколение и эпидемия французской болезни в США

Зачем Байдену мигранты, радужное поколение и эпидемия французской болезни в США

1. Хозяин бывшего Твиттера Илон Маск встал на сторону Техаса и прочих республиканских штатов, которые пытаются отбиться от толп мигрантов, приглашённых в США администрацией президента Байдена (ссылка): Илон Маск обвинил лидера США Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции, надеясь таким образом обеспечить себе поддержку на предстоящих президентских выборах.

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Комментарии
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Александр Рожков
А нам зачем?
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