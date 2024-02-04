Зачем Байдену мигранты, радужное поколение и эпидемия французской болезни в США

1. Хозяин бывшего Твиттера Илон Маск встал на сторону Техаса и прочих республиканских штатов, которые пытаются отбиться от толп мигрантов, приглашённых в США администрацией президента Байдена (ссылка): Илон Маск обвинил лидера США Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции, надеясь таким образом обеспечить себе поддержку на предстоящих президентских выборах.