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Курские новости

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В Курске может появиться филиал национального музея Георгия Свиридова

На встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудил идею создания филиала Российского национального музея музыки в честь нашего знаменитого земляка Георгия Свиридова.

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