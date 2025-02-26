В Курске может появиться филиал национального музея Георгия Свиридова

На встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудил идею создания филиала Российского национального музея музыки в честь нашего знаменитого земляка Георгия Свиридова.
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