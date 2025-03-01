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Граждане Абхазии активно голосуют во втором туре выборов президента

Граждане Абхазии активно голосуют во втором туре выборов президента

ТАСС/Егор Алеев В Абхазии 1 марта проходит второй тур президентских выборов. Уже проголосовал Бадра Гунба, именно он набрал больше всех голосов в первом туре и, по предварительным опросам, лидирует сейчас.

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