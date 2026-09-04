«Новая газета» намерена оспорить статус иноагента

Минюст России расширил реестр иностранных агентов, включив в него интернет-издание «Новая газета», журнал «Историческая экспертиза», а также поэта и культуролога Сергея Лейбграда, писателя и журналиста Феликса Сандалова и профессора биоинформатики Татьяну Татаринову, проживающих за пределами страны.