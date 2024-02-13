Раннее плавание для малышей:для чего это нужно, особенности, проведение занятий, критерии выбора специалиста и оценка пользы и вреда

Раннее плавание для малышей — важность, особенности, занятия, критерии выбора инструктора, польза и вред Раннее плавание для малышей – это одно из эффективных и полезных занятий, которые помогают развить физическую и эмоциональную сферы ребенка.
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