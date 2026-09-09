Дума Астраханской области утвердила новое Положение об Общественном молодежном парламенте

На сегодняшнем пленарном заседании Думы Астраханской области, которое состоялось под председательством спикера Игоря Мартынова, депутаты утвердили новую редакцию Положения об общественном молодежном парламенте при областной Думе.
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