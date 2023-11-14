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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Когда на Алтае выпадет снег и почему готовятся объявить штормовое предупреждение?

Когда на Алтае выпадет снег и почему готовятся объявить штормовое предупреждение?

После оттепели в регион придет похолодание: в ночь на 21 ноября столбики термометров по краю опустятся до -18°С На смену мощной волне тепла, с которой температура воздуха 18 ноября в Алтайском крае повысится до +5.

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