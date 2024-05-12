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Царьград

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Учёные узнали, с какой группой крови самые красивые люди

Как показывает проведённое исследование, группа крови влияет на внешние характеристики личности.Учёные выдвинули утверждения о том, что люди с первой группой крови обладают особым обаянием и считаются "супермагнитами" для противоположного пола.

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