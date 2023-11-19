WP узнала о «растущем разочаровании» в Пентагоне из-за роста числа атак на базы США

В последнее время в Пентагоне растет число сотрудников, которые оказались разочарованы стратегией американского президента Джо Байдена, которая привела к увеличению числа атак на военные базы Соединенных Штатов.
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