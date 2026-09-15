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Смена имиджа, шестеро детей и скандал в «Ленкоме»: как сейчас живёт звезда «Бумера» Сергей Горобченко

Смена имиджа, шестеро детей и скандал в «Ленкоме»: как сейчас живёт звезда «Бумера» Сергей Горобченко

Для миллиона зрителей он так и остался Петей Рамой из культовой драмы «Бумер», хотя в фильмографии Сергея Горобченко уже свыше 120 ролей.

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