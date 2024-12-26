В Кадоме построили станцию водоподготовки, реконструировали водопроводные сети

В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Рязанской области завершено строительство станции водоподготовки и реконструированы водопроводные сети рабочего посёлка Кадом.
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